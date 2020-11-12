Путин рассказал про пункт управления ядерными силами с абсолютной защитой

Подходит к завершению работа над новым пунктом управления с практически абсолютной защитой, заявил президент в Сочи на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления", - поставил задачу Владимир Путин. "Отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - подчеркнул он.

"Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким", - объявил президент и предложил обсудить сегодня эту тему.

Кира Латухина