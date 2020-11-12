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ЦАМТО

Elbit Systems и L3Harris поставят СВ США улучшенные бинокулярные приборы ночного видения ENVG-B

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Военнослужащий армии США
Военнослужащий армии США с установленном на каске прибором ночного видения ENVG (Enhanced Night Vision Goggle).
Источник изображения: Военное обозрение

ЦАМТО, 11 ноября. Elbit Systems Ltd. объявила, что ее дочерняя компания Elbit Systems of America подписала с СВ США контракт в формате заключаемого в упрощенном порядке соглашения (OTA – other transaction authority), предусматривающий поставку улучшенных бинокулярных ПНВ ENVG-B (Enhanced Night Vision Goggle – Binocular).

Потенциальная стоимость продажи может составить до 442 млн. долл. Командование Сухопутных войск не определило общие сроки выполнения контракта. Первоначальный заказ на сумму около 22,5 млн. долл. заключен на выполнение работ в рамках этапа мелкосерийного производства (LRIP). Первые поставки должны быть завершены до декабря 2021 года. Работы будут выполняться на предприятии в Роаноке (шт.Вирджиния).

Системы ENVG-B должны обеспечить военнослужащим СВ США высокую ситуационную осведомленность в условиях ограниченной видимости и повысить поражающую способность за счет более быстрого обнаружения целей. Системы ENVG-B пройдут различные этапы сертификации, включая полевые испытания и системные испытания.

Elbit Systems стала одной из двух компаний, выбранных командованием Сухопутных войск США поставщиками улучшенных бинокулярных приборов ночного видения ENVG-B. Как сообщал ЦАМТО, 22 октября контракт на выполнение работ в рамках этапа начального мелкосерийного производства был заключен с компанией L3Harris Technologies.

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Страны
США
Компании
Elbit Systems
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