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ЦАМТО

Около 70 современных блок-модульных объектов получат полигоны ЦВО в 2021 году

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Подготовка личного состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ для миротворческих операций. Рощинский полигон. Самарская область.
Подготовка личного состава 15-й отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск РФ для миротворческих операций. Рощинский полигон. Самарская область.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Юрий Стрелец

ЦАМТО, 11 ноября. Около 70 блок-модульных объектов инфраструктуры полевого фонда получат полигоны ЦВО в 2021 году, сообщил врио начальника управления боевой подготовки ЦВО полковник Виктор Максимов, подводя итоги боевой учебы войск округа.

"Около 70 блок-модульных объектов инфраструктуры получат полигоны военного округа в 2021 году. Половина из них будет направлена в распоряжение полигона в Оренбургской области, часть поступит в Самарский и Юргинский гарнизоны для замены устаревших строений: командных и участковых пунктов управления, учебных классов, пунктов боепитания, помещений для обогрева личного состава стреляющих подразделений, боксов хранения полигонного инвентаря и постов оцепления", – сказал В.Максимов. Он добавил, что в будущем году порядка десяти окружных полигонов также примут на дооснащение полигонной инфраструктуры 30 комплектов полевого стрельбищного оборудования (ПСО-Р), используемых в процессе огневой подготовки обучаемых подразделений.

Комплекс ПСО-Р – это компьютеризированная система с радиопередающими устройствами. Она дает возможность руководителям занятий создавать гамму вариаций в среде мишенной обстановки. Кроме того, компьютерное обеспечение ПСО-Р позволяет вести автоматический учет индивидуальных результатов стрельб и выдавать общую информацию за подразделение, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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