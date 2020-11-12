Более 17 тысяч зданий разминировали за пять лет российский саперы в Сирии

Дамаск. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Более 6,5 тыс. гектаров территории Сирии и свыше 17 тыс. зданий очистили от взрывоопасных предметов российские саперы за пять лет, сообщил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Он выступил на Международной конференции по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Российскими саперами очищено от взрывоопасных предметов 6 533 гектара территории, 1 410 км автомобильных дорог, 12 км железнодорожных путей и 17 139 зданий и сооружений. Обнаружено и обезврежено 105 197 взрывоопасных предметов", - сказал Мизинцев.

Он напомнил, что на базе Центра разминирования воруженных сил Сирии - филиала Международного противоминного центра ВС РФ в городе Хомс, российскими специалистами подготовлены 1 245 сирийских саперов.