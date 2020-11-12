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РИА Новости

Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами

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Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Президент РФ Владимир Путин во время заявления по поводу ситуции в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

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Страны
Россия
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Путин Владимир
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Ядерный щит
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