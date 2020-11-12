Путин призвал работать над живучестью системы управления ядерными силами

СОЧИ, 11 ноя - РИА Новости. Необходимо серьезно работать над живучестью систем управления ядерными силами России, причем надо обеспечить их работоспособность даже в случае нанесения ядерного удара, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Надо серьезно работать над повышением живучести систем управления, мы с вами хорошо это понимаем, отдаем себе в этом отчет и знаем, что от живучести этих систем, их способности сохранить рабочее состояние в боевых условиях очень многое зависит. Причем это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.