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Dagens Nyheter (Швеция): секретное подразделение ВС США проводит учения в Швеции

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Американский конвертоплан MV-22B Osprey. 2014 год
Американский конвертоплан MV-22B Osprey. 2014 год.
Источник изображения: © AP Photo, Elaine Thompson

Секретное подразделение вооруженных сил США прибыло в Швецию на совместные учения. Когда-то министр обороны США заверил шведов: «Если вы попадете в переделку, мы придем». Теперь две страны спешат показать, что их сотрудничество становится все теснее, пусть многим шведам идея о членстве в НАТО и не по душе.

Сотенэс. - Секретное элитное подразделение американских вооруженных сил в составе 120 военных и четырех самолетов проводит сейчас учения в Швеции. В течение двух недель американцы будут вместе со шведскими коллегами отрабатывать полеты на небольшой высоте, десантирование, атаки и эвакуацию.

Американцы прибыли на авиабазу шведского военно-воздушного формирования F-7 в Сотенэсе. Это служащие 352 спецподразделения американских ВВС, размещенного на британской базе Милденхолл.

Военнослужащие этого элитного соединения должны выполнять секретные задания, например, под покровом ночи высаживаться в тылу врага. В их задачи входят неожиданные атаки и операции по освобождению американцев, попавших в плен к террористам.

Но сейчас их самолеты можно наблюдать при свете дня, и потому во вторник представителей СМИ созвали на пресс-конференцию. Ближе всего к нам на бетонном покрытии стоят два самолета CV-22B Osprey. У них открыты задние трапы, в верхней части которых закреплены тяжелые пулеметы. Кабина похожа на темный автобус со складными сиденьями для 32 военных, под завязку набитый техникой и оружием.

"Этот самолет уникален, он взлетает и садится, как вертолет, но при этом дальность полета больше и скорость выше", - объясняет один из пилотов, не пожелавший представиться.

Вдали виднеются два больших "Геркулеса", которые могут перевозить грузы и солдат, сбрасывать их в нужную точку, а также заправлять CV-22B Osprey в воздухе, что позволяет соединению преодолевать большие расстояния.

Учения - результат все более тесного сотрудничества Швеции с США. Когда министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) в 2017 году был с визитом в Пентагоне, тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис (James Mattis) сказал Dagens Nyheter: "Если вы попадете в переделку, мы придем".

Именно это соединение могло бы начать оперативно действовать в Швеции.

"Если мы получим такой приказ от штаба, это, конечно, даст нам возможность продемонстрировать, что мы - близкие партнеры Швеции. С помощью учений мы хотим укрепить это партнерство и показать, что ни одна страна в одиночку не может отражать угрозы, существующие в современном мире", - говорит майор, командующий подразделением вооруженных сил США. Его имя тоже держится в секрете.

За две недели в Швеции американцы они отработают полеты на небольшой высоте, совместные действия с шведскими истребителями Gripen. Они возглавят учебные совместные атаки шведских Gripen и американских F-15 (базирующихся в Милденхолле), а также потренируются в транспортировке шведских спецподразделений и поучаствуют в совместных маневрах.

Dagens Nyheter: Если Швеция, говоря словами Мэттиса, попадет в переделку, вы сможете принять помощь такого подразделения?

Руководитель учений на базе F-7 подполковник Юнас Ролен (Jonas Rohlén): Да, я в этом убежден. Именно это мы и отрабатываем, чтобы обе страны могли учиться друг у друга и оттачивать способность взаимодействовать и проводить совместные операции.


Микаэль Хольмстрём (Mikael Holmström)

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Страны
Великобритания
США
Швеция
Продукция
F-15
Gripen NG
MV-22 Osprey
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Военные учения
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