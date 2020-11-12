Серийные военно-транспортные Ил-76МД-90А поступают в ВКС России

В Воздушно-космические силы РФ продолжают поступать серийные тяжелые военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, сообщает ведущая российская государственная оборонно-промышленная корпорация. Новейшие самолеты позволят решать задачи военно-транспортной авиации на качественно новом техническом уровне. В 2012 году военное ведомство заключило контракт на поставку 39 самолетов на сумму почти 140 млрд рублей. До 2030 года министерство обороны РФ для обновления парка тяжелых транспортников ВКС планирует приобрести более 100 машин.

Запуск серийного производства Ил-76МД-90А на самолетостроительном предприятии в Ульяновске, ранее специализировавшемся на выпуске сверхтяжелых Ан-124 «Руслан» в кооперации с украинскими производителями, был сопряжен с решением многих проблем. Новые машины, которые являются глубоко модернизированной версией Ил-76МД, должны были создаваться полностью из отечественных комплектующих и оснащаться модернизированными системами и оборудованием российского производства. Программа по импортозамещению при строительстве нового самолета для военного ведомства была выполнена и в нашей стране создана «компетенция по серийному производству тяжелых транспортников», сообщают производители. По информации из открытых источников, сейчас насчитывается десять машин Ил-76МД-90А, включая прототип, и один прототип самолета-заправщика Ил-78М-90А. Они имеют повышенную грузоподъемность и более высокую эффективность эксплуатации, хотя внешне почти не отличаются от предшественника Ил-76МД. Преимущества обеспечиваются за счет использования более прочных конструкций, современных двигателей и бортового оборудования. Создатели отечественной техники смогли достичь максимального удобства в управлении и высокой степени безопасности. Аналоговые приборы, которыми были оснащены транспортники предыдущего поколения, заменены на цифровые. Обеспечивается качественная связь и обмен данными с использованием спутниковой связи.

В самолете применен принцип «стеклянной» кабины, а вся информация отражается в цифровом поле и представлена на девяти многофункциональных экранах, каждый из которых заменяет не менее десятка аналоговых приборов. Это позволяет снизить нагрузку на экипаж, оперативно получать информацию и контролировать полет. Необходимые данные и показатели появляются на шести дисплеях, установленных в кабине летчиков. Еще два экрана расположены перед штурманом, один – перед борттехником. Несколько камер видеонаблюдения ведут запись в кабине пилотов, в грузовом отсеке, на рампе. Во время управления самолетом существует возможность контролировать процесс десантирования. Система видеорегистрации повышает ситуационную осведомленность во время полета или стоянки на аэродроме. Транспортник может эксплуатироваться на оборудованных и необорудованных аэродромах, на бетонных и грунтовых взлетно-посадочных полосах в самых жестких климатических условиях при экстремально низких и высоких температурных режимах.

Ил-76МД-90А получил новые, более мощные двигатели ПС-90А-76, являющиеся версией турбовентиляторного двухконтурного ПС-90А2, характеристики которых укладываются в стандарты ICAO, соответствуя международным требованиям к шуму и выбросу вредных веществ. По сообщению Росавиации, они отвечают всем современным требованиям по защите окружающей среды. Силовая установка из четырех турбореактивных моторов, каждый из которых создает тягу до 16000 кгс, улучшает взлетно-посадочные и крейсерские характеристики, повышая грузоподъемность с 48 до 60 т и увеличивая дальность полета, при этом расход топлива стал меньше на 12-15%.

Самолет обладает высокой степенью автономности эксплуатации и не требует дополнительных комплексов оборудования и специального штата для погрузо-разгрузочных работ, которые могут контролироваться экипажем.

Перед Россией стоит цель сохранить высокий рейтинг в самолетостроении, которое представлено всемирно известными «Су», «МиГ», «Ил», «Ту», «Як», «Бериев», а также Superjet 100 и МС-21. Для повышения эффективности производства проводится корпоративная трансформация, в ее основе лежит формирование дивизионов с учетом направлений деятельности с сохранением развития авторитетных конструкторских школ. Предприятия внутри дивизионов должны сохранять свои компетенции, но предусматривается создание и общекорпоративных центров компетенций и обслуживания, углубление кооперации между производственными площадками. Дублирующие административные функции исключаются за счет проведения централизации управления входящими в корпорацию организаций.

Ирина Дронина