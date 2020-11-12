В США рассказали о перспективном ударном дроне

Northrop Grumman's plan to replace the MQ-9 Reaper with stealthy autonomous drones: https://t.co/7OvHGZ9Hbb — The War Zone (@thewarzonewire) November 9, 2020

Боевые беспилотные летательные аппараты станут одной из главных статей закупок ВВС США в ближайшей перспективе. В нынешних условиях конкуренции с другими государствами, имеющими высокопроизводительные интегрированные системы ПВО, имеющийся парк MQ-9 Reaper нежизнеспособен.

Об этом пишет военный эксперт Тайлер Роговей на портале The Drive. Точные требования к новым боевым дронам не определены, но в ВВС уже обозначили свой интерес в этом направлении и обратились к разработчикам с тем, чтобы изучить существующие предложения.

Речь идет, прежде всего, о концепте MQ-Next, представляемом Northrop Grumman. О некоторых его подробностях рассказал представитель компании Ричард Салливан.

В основе искусственного интеллекта, на котором базируется разработка, лежит принцип автономности. Система носит название DARC (Distributed Autonomy Responsive Control, распределенное управление с обратной связью), каждой из платформ предоставляется некоторая степень автономии, что делает их независимыми от быстро меняющейся среды угроз. "Автономность распределяется между всей архитектурой. DARC - это не командир, который контролирует каждый этап боевых действий. Это некая модель целей и ограничений", - пояснил Ричард Салливан.

В качестве угрозы может выступать как интегрированная система противовоздушной обороны, так и плохая погода, к которой нужно адаптироваться. Ограничения могут задаваться отдельно каждому из звеньев всей системы. При этом более старые платформы могут быть интегрированы с теми, что основаны на DARC.

Майя Бирюкова