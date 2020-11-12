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Российская газета

Новейшие ударные дроны из Китая применят против террористов в Африке

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Источник изображения: rg.ru

Китайские ударные беспилотники Wing Loong II будут сражаться с террористическими группировками в Нигерии. Об этом на своей официальной станице в Twitter сообщил директор по связям с общественностью и информации штаба военно-воздушных сил этого африканского государства Ibikunle Daramola.

Отмечается, что эти летательные аппараты, кроме КНР, эксплуатируются лишь в вооруженных силах Объединенных Арабских Эмиратов.

БПЛА Wing Loong II считаются одними из самых продуктов военной промышленностью Китая. Внешне они очень похожи на американские MQ-9 Reaper.

При собственной массе 4 200 кг их боевая нагрузка может достигать 480 кг. В качестве средств поражения используются управляемые ракеты (до 12), а также бомбы с лазерным наведением.

Продолжительность полета составляет 32 часа. Максимальный потолок - 9000 метров, а скорость - 370 км/ч.

Эти беспилотники использовались ОАЭ во время боевых действий в Ливии. В прошлом году сообщалось о потере одного из них.

Нигерийские военные уже имеют опыт применения китайских беспилотников. Приблизительно с 2015 года они эксплуатируют гораздо более легкие CH-3A, весящие 600 кг и способные нести лишь два боеприпаса по 45 кг каждый.

В настоящее время Нигерия тесно сотрудничает с Китаем в области закупок оружия и боевой техники. В частности, уже приобретены основные боевые танки VT-4, колесные самоходные артиллерийские установки SH2 и ST-1. Ожидаются контракты на поставку боевых машин пехоты ZBD-04A и зенитных ракетных комплексов HQ-7B.


Алексей Моисеев

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Продукция
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