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Известия.ru

Путин сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства Обороны РФ

Президент России Владимир Путин в среду, 11 ноября, сообщил о создании нового пункта управления ядерными силами, запас прочности которого будет исключительно высоким.

«Как мне доложили, на завершающем этапе находится создание нового, обладающего практически абсолютной защитой пункта управления, в том числе стратегическими ядерными силами. Его запас прочности будет исключительно высоким», — сказал глава государства в ходе совещания по вопросам ядерной триады с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК. Портал iz.ru ведет видеотрансляцию заседания.

На совещании глава государства также отметил расширение аналитических и оперативных возможностей систем управления стратегическими ядерными силами РФ. По его словам, за последние годы многое было сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне.

Накануне, 10 ноября, Путин подчеркнул, что система контроля над вооружениями в мире деградирует и расшатывается. Неясной остается и судьба Договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, также напомнил он.

В октябре Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий, а за это время провести содержательные переговоры. Однако США отказались от этого предложения.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
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