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Известия.ru

Путин заявил о расширении возможностей систем управления ядерными силами РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Аналитические и оперативные возможности систем управления стратегическими ядерными силами России значительно расширились. Об этом в среду, 11 ноября, заявил президент России Владимир Путин.

«За последние годы было многое сделано для того, чтобы все элементы управления стратегическими ядерными силами поддерживались на самом высоком уровне», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.

Он добавил, что модернизации подверглись стационарные и подвижные пункты управления, «расширены их аналитические и оперативные возможности, в том числе по информационному обеспечению, мониторингу и анализу обстановки». По мнению российского лидера, улучшилось «качество такого важнейшего параметра, как помехоустойчивость».

«Сегодня все пункты управления позволяют в режиме реального времени получать всесторонние данные об обстановке, и на основе этой информации оценивать ситуацию и принимать обоснованные решения», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что боеготовность ядерной триады Российской Федерации зависит от того, насколько эффективно и устойчиво она будет работать.

По словам Путина, следует работать над живучестью системы управления ядерными силами, это нужно обеспечить даже в случае нанесения ядерного удара.

Накануне Путин заявил, что система контроля над вооружениями в мире деградирует и расшатывается. Неясной остается и судьба Договора в области ограничения стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), срок действия которого истекает в феврале 2021 года, также напомнил он.

В октябре Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий, а за это время провести содержательные переговоры. Однако США отказались от этого предложения.

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