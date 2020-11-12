Вынужденная мера: Пашинян объяснил примирение с Азербайджаном

Пашинян объяснил соглашение по Карабаху угрозой потери Степанакерта
Подписание договора о перемирии в Нагорном Карабахе со стороны Еревана было продиктовано не только требованиями военнослужащих, но и риском потерять ряд территорий, в том числе столицу Арцаха Степанакерт, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Ранее он отмечал, что в Армении были проблемы с системой мобилизации. Оппозиция не принимает объяснения главы кабмина и проводит акции протеста.
Подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе было вынужденной мерой для Армении, поскольку в противном случае пришлось бы столкнуться с военным коллапсом, заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - пояснил глава армянского правительства.
Он уточнил, что одна из таких попыток сорвалась, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. По словам премьера, разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны именно с деятельностью этого отряда.
Пашинян также отметил, что решение о перемирии было принято после рекомендаций генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как подчеркнул премьер Армении, генштаб ВС страны докладывал о проблемах с ресурсами и политическое руководство разделяло это мнение.
«Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина», - цитирует премьера «Sputnik-Армения».
Днем ранее Пашинян также отмечал, что на прекращении боевых действий и подписании соглашения о перемирии настаивали армянские военные. «Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан», - пояснил глава армянского правительства. По его словам,
«У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял», - констатировал он.
Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы должны вернуться Азербайджану до 15, 20 ноября и 1 декабря 2020 года соответственно.
При этом Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной в 5 км, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Но этот коридор «не будет затрагивать город Шушу».
Путин уточнил, что, согласно подписанному документу, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.
«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», - указано в соглашении.
Ведомства также призвали граждан воздержаться от действий, которые дестабилизируют ситуацию в стране.
В Армении многие выразили недовольство в связи с подписанным соглашением. После того, как о нем стало известно, толпа протестующих в Ереване взяла штурмом правительственную резиденцию и парламент, а также потребовала отставки Пашиняна.
Президент Армении Армен Саркисян объявил о начавшихся политических консультациях для обсуждения положения, которое сложилось в стране после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.
Кристина Сизова