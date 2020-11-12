Вынужденная мера: Пашинян объяснил примирение с Азербайджаном

Пашинян объяснил соглашение по Карабаху угрозой потери Степанакерта

Подписание договора о перемирии в Нагорном Карабахе со стороны Еревана было продиктовано не только требованиями военнослужащих, но и риском потерять ряд территорий, в том числе столицу Арцаха Степанакерт, заявил армянский премьер Никол Пашинян. Ранее он отмечал, что в Армении были проблемы с системой мобилизации. Оппозиция не принимает объяснения главы кабмина и проводит акции протеста.

Подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе было вынужденной мерой для Армении, поскольку в противном случае пришлось бы столкнуться с военным коллапсом, заявил в прямом эфире на своей странице в Facebook премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Если бы продолжались боевые действия, то была очень большая вероятность, что пали бы Степанакерт, Мартуни, Аскеран. Впоследствии тысячи наших солдат могли бы оказаться в окружении, то есть случился бы коллапс. Мы были вынуждены подписать данное соглашение", - пояснил глава армянского правительства.

Захваченный азербайджанскими военными Шуши, как утверждает Пашинян, армяне пытались вернуть дважды.

Он уточнил, что одна из таких попыток сорвалась, а во второй раз армянскому отряду удалось проникнуть в город. По словам премьера, разные мнения по поводу контроля над Шуши были связаны именно с деятельностью этого отряда.

Пашинян также отметил, что решение о перемирии было принято после рекомендаций генштаба и руководства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Как подчеркнул премьер Армении, генштаб ВС страны докладывал о проблемах с ресурсами и политическое руководство разделяло это мнение.

«Неслучайно в эти дни десятки военнослужащих с передовой отправляют видеоролики, где они поддерживают принятое решение. Это о чем говорит? О том, что они на месте лучше понимают ситуацию. В этом вся истина», - цитирует премьера «Sputnik-Армения».

Днем ранее Пашинян также отмечал, что на прекращении боевых действий и подписании соглашения о перемирии настаивали армянские военные. «Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан», - пояснил глава армянского правительства. По его словам,

в стране были проблемы с системой мобилизации, гражданские оказались не готовы полноценно участвовать в боевых действиях.

«У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял», - констатировал он.

Президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы должны вернуться Азербайджану до 15, 20 ноября и 1 декабря 2020 года соответственно.

При этом Армения оставляет за собой только Лачинский коридор шириной в 5 км, который будет обеспечивать связь с Нагорным Карабахом. Но этот коридор «не будет затрагивать город Шушу».

Путин уточнил, что, согласно подписанному документу, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники. Миротворцы вводятся на пять лет с автоматическим продлением на очередные пятилетние периоды. Это продление будет отменено, если одна из сторон не менее чем за шесть месяцев до истечения срока заявит о намерении прекратить применение данного положения.

«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», - указано в соглашении.

Представители министерства обороны и генерального штаба Армении 10 ноября заявили, что вооруженные силы страны будут выполнять договоренности.

Ведомства также призвали граждан воздержаться от действий, которые дестабилизируют ситуацию в стране.

В Армении многие выразили недовольство в связи с подписанным соглашением. После того, как о нем стало известно, толпа протестующих в Ереване взяла штурмом правительственную резиденцию и парламент, а также потребовала отставки Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян объявил о начавшихся политических консультациях для обсуждения положения, которое сложилось в стране после подписания соглашения об урегулировании карабахского конфликта.

Кристина Сизова