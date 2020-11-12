В Минобороны связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев

ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости. Теракты во Франции и Австрии доказывают, что беженцы становятся легкой добычей вербовщиков международных террористов, заявил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.

Выступая на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию, он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся <…> подчас предметом спекуляций".

"Подтверждением этому являются события во Франции и Австрии, связанные с актами терроризма, которые показывают, что усилия стран на данном направлении рассогласованы. Беженцы становятся легкой добычей для международных террористических организаций, а от этого страдают простые граждане", - сказал Мизинцев.

На прошлой неделе, вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .

С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали. Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.

* Террористическая организация, запрещенная в России