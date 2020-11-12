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Австралия передала Королевству Тонга второй патрульный катер класса "Гардиан"

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Сторожевой катер Р 401 Ted Diro
Вышедший на заводские ходовые испытания построенный австралийской компанией Austal для Папуа-Новой Гвинеи сторожевой катер Р 401 Ted Diro - голоовной катер типа Guardian в рамках программы австралийского правительства Pacific Patrol Boat Replacement (PPB-R) по строительству 21 катера для 13 островных государств Тихого океана. 09.08.2018.
Источник изображения: Austal

ЦАМТО, 11 ноября. Минобороны Австралия объявило о передаче Королевству Тонга второго нового патрульного катера класса "Гардиан", построенного компанией Austal в рамках проекта замены патрульных катеров PPBR (Pacific Patrol Boats Replacement) островных государств Тихоокеанского региона.

Катер класса "Гардиан", получивший наименование "Нгахау Силива" (Ngahau Siliva), стал восьмым, поставленным в рамках программы PPBR. Еще пять катеров в настоящее время строятся на предприятии в Хендерсоне. Как отмечается, поставка "Нгахау Силива" усилит возможности силовых структур Королевства Тонга в сфере защиты морских ресурсов и по противодействию незаконной морской деятельности.

Как сообщал ЦАМТО, в мае 2016 года правительство Австралии подписало с компанией Austal базовый контракт на поставку 19 патрульных катеров со стальным корпусом в рамках программы обеспечения безопасности на море в Тихоокеанском регионе PMSP (Pacific Maritime Security Program). Стоимость соглашения составила 305 млн. австр. долл. Стоимость строительства самих катеров оценивается в 280 млн. австр. долл., начальное семилетнее обслуживание – в 24 млн. австр. долл. Соглашение включало опцион на поставку двух дополнительных катеров.

В апреле 2018 года Министерство обороны Австралии объявило, что поставит два дополнительных катера класса "Гардиан" Силам обороны Восточного Тимора. Стоимость нового контракта составила 29,7 млн. австр. долл. Таким образом, общее количество кораблей, которые будут построены Austal, возросло до 21 ед., а стоимость проекта – до 335 млн. австр. долл.

Головной катер серии, 401 "Тед Диро", был передан Папуа-Новой Гвинее в ноябре 2018 года. Следующие построенные Austal катера были переданы Тувалу, Королевству Тонга, Самоа, Соломоновым островам и Фиджи. Королевству Тонга первый катер, "Нгахалу Кула", был передан 21 июня 2019 года.

Поставку катеров планируется выполнять с интервалом 2-3 месяца. Они будут переданы 12 островным государствам, включая Острова Кука, Фиджи, Кирибати, Маршалловы Острова, Микронезию, Палау, Самоа, Восточный Тимор, Соломоновы Острова и Вануату.

Согласно графику, программа завершится поставкой кораблей Восточному Тимору во второй половине 2023 года. Техническое обслуживание кораблей будет проводиться на ремонтном предприятии Austal в Кэрнсе. В настоящее время Austal рассматривает дополнительные возможности поставки катеров на экспорт.

Новые катера заменят ранее поставленные островным государствам Тихоокеанского региона "Тихоокеанские патрульные корабли", срок эксплуатации которых приближается к завершению. Новые корабли позволят этим странам самостоятельно контролировать свою исключительную экономическую зону, обеспечивать безопасности в регионе и противодействовать транснациональной преступности.

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Австpалия
Гвинея
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