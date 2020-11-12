Госдеп планирует продать ОАЭ вооружения на $23,3 млрд

Госдеп продаст ОАЭ вооружение на $23,3 млрд. О планах ведомство уведомило конгресс. ОАЭ получат 50 истребителей F-35. 18 беспилотников, комплект боеприпасов. Майк Помпео заявил, что эмираты смогут сдержать угрозу со стороны Ирана. Сделку стороны начали готовить в конце августа.

Госдеп продаст ОАЭ вооружение на $23,3 млрд. О планах ведомство уведомило конгресс. ОАЭ получат 50 истребителей F-35. 18 беспилотников, комплект боеприпасов. Майк Помпео заявил, что эмираты смогут сдержать угрозу со стороны Ирана. Сделку стороны начали готовить в конце августа.