Т-55 стал визитной карточкой мирового танкостроения

Разработанный во второй половине 50-х годов советский средний танк Т-55 до сих пор является самой распространенной боевой машиной этого класса на африканском континенте.

В настоящее время такая техника, изготовленная в СССР, а также по лицензиям в Польше и Чехословакии, продолжает эксплуатироваться в более чем двух с половиной десятках стран. По разным оценкам, в строю остается не менее 2500 машин.

Самым крупным парком обладает Египет, который имеет более 800 «пятьдесят пятых». Известно, что неоднократно предпринимались попытки их модернизировать - как самостоятельно, так и с помощью западных специалистов.

Например, немцы предлагали усилить огневую мощь, установив 105-мм пушку, дополнительное бронирование и более мощный двигатель. Также предполагалось заменить штатные прицелы. По ряду причин, прежде всего из-за высокой цены, этот проект не был реализован. Хотя часть машин все-таки получили новые орудия и средства связи. Позже были проведены работы по усилению защиты.

Алжирские войска продолжают применять 270 Т-55МВ с реактивной броней «Контакт».

Ливийская Джамахирия при Муаммаре Каддафи обзавелась 2200 единицами Т-55. К настоящему времени уцелевшие после боев гражданской войны танки используют и формирования Правительства национального согласия, и противостоящие им силы фельдмаршала Хафтара. Последние недавно провели учения с участием этих машин.

Т-55 воевали в Анголе, Конго, Мозамбике, Нигерии, Чаде и Эфиопии. Интересно, что в некоторых государствах на вооружении имеется всего лишь по несколько бронемашин такого типа, например в Центральноафриканской республике их четыре штуки, в Экваториальной Гвинее - три, в Того - две, а в Лесото вообще один танк.

Учитывая африканские реалии, можно предположить, что эта техника будет оставаться на вооружении еще долгие годы, пишет РГ.