Мир на пороге новой войны? Военный эксперт оценил угрозу

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.
Чешская военная разведка опубликовала на своем сайте отчет за 2019 год, в котором говорится, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.
По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии".
"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", – цитирует выдержку из документа РИА Новости.
В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.
В отчете также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение, указывают аналитики. По их мнению, росту напряженности способствует также манипулирование общественным сознанием.
В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин прокомментировал публикацию. По его словам, пока нет серьезных оснований для развязывания третьей мировой войны.