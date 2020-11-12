Мир на пороге новой войны? Военный эксперт оценил угрозу

Чешская разведка предупредила об угрозе третьей мировой войны. В эфире радио Sputnik своим мнением на этот счет поделился член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин.

Чешская военная разведка опубликовала на своем сайте отчет за 2019 год, в котором говорится, что мир стоит перед угрозой новой мировой войны.

По мнению аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт "находится на первой стадии".

"Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять", – цитирует выдержку из документа РИА Новости.

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

В отчете также отмечается падение значимости международного права. Мирный диалог как способ решения возникающих противоречий отсутствует, а определенность мирового порядка поставлена под сомнение, указывают аналитики. По их мнению, росту напряженности способствует также манипулирование общественным сознанием.

В эфире радио Sputnik член-корреспондент Академии военных наук РФ Владимир Козин прокомментировал публикацию. По его словам, пока нет серьезных оснований для развязывания третьей мировой войны.

"Считаю, что чрезмерно преувеличено опасение чешской разведки о начале такой войны. Во-первых, у РФ и США примерное равенство по ядерным боезарядам и носителям. У остальных государств, обладающих ядерным оружием, – гораздо меньше. Нет пока серьезных оснований для развязывания войны. Есть, конечно, политическое, военно-техническое противостояние. Но крупных конфликтов между великими ядерными державами нет. Кроме того, существует соглашение о предотвращении ядерной войны. Более того, существуют линии прямой связи – экстренной – на уровне глав государств и правительств между ядерными государствами. Поэтому такие страшилки, которые идут из Праги, мне кажутся не просто преувеличенными, а даже вредными. Но, разумеется, надо всегда держать порох сухим. Следить за военными приготовлениями государств, которые относятся враждебно к РФ и которые выдвигают ядерное оружие поближе к нашим границам", – сказал Владимир Козин.