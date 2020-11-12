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РИА Новости

Досрочные С-400: "Ростех" передал Минобороны очередной комплект систем

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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

Концерн "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект ЗРС С-400 "Триумф" ЗРС С-400 "Триумф". Оружие весьма конкурентоспособное, что совсем не нравится США.

Контракт выполнен на отлично и с опережением графика. Обязательства концерна "Алмаз-Антей", входящего в госкорпорацию "Ростех", реализованы перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400. Техника прошла испытательные стрельбы, все было проведено без замечаний, а досрочное исполнение большинства обязательств в рамках гособоронзаказа стало хорошей традицией, отметил гендиректор концерна Ян Новиков.

У С-400, как известно, неплохие экспортные возможности. В том числе и для поставок странам НАТО. В частности, прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО Турции, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству. Ранее Анкара получила первую партию этих систем на 2,5 миллиарда долларов.

Но далеко не всем такие контакты по душе. В США подготовили законопроект, предполагающий санкции против Турции за покупку российского вооружения. Эта инициатива запрещает продажу передовых систем вооружения, включая истребители пятого поколения F-35 Lightning II, странам, купившим угрожающие американским технологии, в том числе российскую систему С-400 "Триумф".

Все это говорит о невозможности Штатов достойно конкурировать с российскими производителями. Вашингтон всегда раздражают успехи России в производстве современных видов вооружения и большого спроса на него, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

США пытаются единолично контролировать рынок оружия и навязывать другим странам свою продукцию ВПК. По мнению политика, неудачная попытка Вашингтона помешать Турции приобрести российские С-400 стала очевидным толчком для подобных законодательных шагов.

Выигрывать конкуренцию у российских систем вооружения, можно только путем введения искусственных ограничений – санкции, запугивание политиков, откровенно нечестные подковерные приемы. Не последнюю роль играет то обстоятельство, что рыночная цена одного дивизиона зенитного ракетного комплекса С-400 – около 500 миллионов долларов.

Американская пресса с 2007 года, со времени принятия С-400 на вооружение в России, постоянно твердит, что эти российские комплексы угрожают доминированию военных США, заставляя Вашингтон переосмыслить позиционирование себя как бесспорного лидера среди авиационных держав мира.

Наверное, за эти 13 лет в США могли бы создать нечто вразумительно-конкурентное. Но нет. Они используют комплексы Patriot, которые в несколько раз дороже, да и куда менее эффективны С-400. Факт давно известный, но от этого не перестающий быть менее весомым.

Автор Кирилл Гришин, радио Sputnik

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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
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