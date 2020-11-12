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ТАСС

Шойгу вновь обсудил с турецким коллегой урегулирование нагорнокарабахского конфликта

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Хулуси Акар
Хулуси Акар.
Источник изображения: @tcsavunma

Стороны провели переговоры по телефону

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел вторые за сутки телефонные переговоры с главой военного ведомства Турции Хулуси Акаром. Стороны обсудили урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе, сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел сегодня переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", - отметили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, Шойгу обсудил с турецким коллегой "урегулирование нагорнокарабахского конфликта".

Накануне он уже созванивался с Акаром. Тогда стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, а также в Сирии.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как в частности сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе будут размещены российские миротворцы.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта будут переброшены 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. По данным Минобороны РФ, основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа. Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Армению и Нагорный Карабах. Командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

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Азербайджан
Армения
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Сирия
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Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
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