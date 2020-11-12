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Российская газета

Появилось фото новой китайской противорадиолокационной ракеты

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Источник изображения: youtube.com

Видео взлета китайского истребителя с предполагаемой новой противорадиолокационной ракетой опубликовал в Facebook местный блогер. Об этом пишет американское издание The Drive.

Блогер разместил в соцсети короткий отрывок видеоролика о вербовке пилотов для военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК). На нем снят взлет китайского истребителя J-11BS Flanker с радиопоглощающим покрытием, под крыльями которого закреплены две ракеты. Эксперт Андреас Руппрехт опубликовал в Twitter увеличенный скриншот видео и предположил, что речь идет о новой китайской противорадиолокационной ракете, появление которой давно ожидалось.

- Впервые показан самолет J-11BS НОАК с малозаметными опознавательными знаками, но еще более удивительной является новая и до сих пор неизвестная ракета, которую он несет под крыльями, - написал Руппрехт.

Ракета оказалась похожа на американскую высокоскоростную противорадиолокационную AGM-88 HARM и на модификацию китайской CM-102, разработанной на основе советской противорадиолокационной ракеты Х-31П. Часть обозревателей отметили ее сходство с индийским комплексом Rudram-1, испытания которого прошли в октябре этого года. Провести более детальное изучение экспертам помешало низкое качество изображения.

- Хотя нет информации о ее характеристиках, можно ожидать, что это типичная противорадиолокационная ракета, которая функционирует за счет наведения на радиочастотное излучение враждебных радиолокационных систем класса "земля-воздух". Как правило, это оружие требует высокой скорости, чтобы обеспечить поражение цели до того, как она отключит свой радар, - пишет The Drive.

Разработку противорадиолокационных ракет Китай начал в середине 90-х годов прошлого века, когда Россия передала КНР документацию на создание собственной версии советского комплекса Х-31. Новая система, попавшая на видео, может быть предназначена для китайского многоцелевого истребителя J-16, являющегося дальнейшим развитием самолета J-11. Предполагается, что некоторые его версии, оснащенные системами радиоэлектронной борьбы, будут ведущим средством подавления ПВО противника.

По мнению автора статьи, Китаю важно иметь собственные современные радиолокационные ракеты, так как в число потенциальных противников страны входят Индия, обладающая российскими комплексами С-400, а также Тайвань, для которого власти США одобрили обновление американского зенитно-ракетного комплекса Patriot Advanced Capability-3.


Яна Шамаева

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Тайвань
Продукция
J-11
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Х-31
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