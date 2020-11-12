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Россия показала реакцию на «вторжение» США

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МиГ-31М
МиГ-31М.
Источник изображения: © Олег Булдаков/ТАСС

В России отработали ночной перехват условного самолета, вторгшегося со стороны США на расстояние пуска ракет. Соответствующее видео на YouTube, получившее название «Розыгрыш ночного перехвата условного нарушителя воздушной границы на Камчатке», показало Минобороны России.



«По легенде перехватчик на высокой скорости пытался приблизиться на расстояние пуска ракет, чтобы нанести удар по важным объектам инфраструктуры Камчатки», — говорится в подписи к видео.

На перехват вражеского самолета был направлен истребитель МиГ-31М, выполнивший поиск и классификацию цели с последующими электронными пусками ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

В августе 2019 года «Звезда» показала тренировку сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, проводимую на высоте более 20 километров.

В мае того же года сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия МиГ-31 поднялся выше линии Армстронга (18 900-19 350 метров над уровнем моря).

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
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