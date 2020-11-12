Кибератаки доведут: Чехия прогнозирует Третью мировую войну

Чешская разведка предупредила об угрозе мировой войны

Кибератаки и продолжающийся рост напряженности между США, РФ и КНР могут стать причиной Третьей мировой войны, считает чешская разведка. Прогнозы на тему нового глобального конфликта в последнее время появляются все чаще. В большинстве из них ключевыми акторами выступают Вашингтон, Пекин и Москва.

Военная разведка Чехии обнародовала отчет о своей деятельности за 2019 год. В документе, согласно информации газеты "Лидове новины", допускается возможность Третьей мировой войны. Как следует из отчета, мир следует в направлении глобального конфликта, который пока находится на первом этапе подготовки.

Авторы документа подчеркнули, что на сегодняшний день формируется мышление тех, кто будет способен и захочет активно вступить в подобный конфликт.

«Постепенно определяются технические средства, с применением которых [конфликт] может вестись. Если мы не будем способны предугадать и оценить последствия собственных действий, то ошибочные инструкция или приказ могут породить процессы, которые приведут к взаимоуничтожению», - констатировали в отчете.

Особую опасность чешская разведка увидела в злоупотреблении прогрессивными технологиями. Согласно документу, глобальный военный конфликт может стать следствием кибератаки или нападения с применением гражданских беспилотных летательных аппаратов, которые злоумышленники могут легко переделать в боевые.

По мнению составителей отчета, Третью мировую войну, помимо прочего, может спровоцировать продолжающийся рост напряженности между США, РФ и КНР, который уже крайне негативно отражается на других государствах. Как обратили внимание в Чехии, серьезные противоречия в последнее время наблюдаются и между странами, которые относят себя к союзникам в вопросе обеспечения безопасности.

На этом фоне слабеет институт международного права, полагают в чешской разведке.

"Ощущался [в 2019 году] недостаток стандартного диалога [на международном поле], усиливалась конфронтация как способ решения нарастающих проблем и противоречий. Ставились под сомнение роль международных институтов, военных блоков, [действующих] соглашений о разоружении и сам существующий мировой порядок", - констатировали в документе.

Как отметили аналитики, росту напряженности также способствует манипулирование общественным сознанием.

«Открытая конфронтация не рассматривается как угроза, но является таковой. Она воспринимается как возможность теми, кто считает, что они могли бы быть более успешными в конфликте», - подчеркнули эксперты.

Несколькими днями ранее о вероятности начала Третьей мировой войны высказывался в интервью телеканалу Sky News начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер. По его словам, новые угрозы безопасности может создать вызванный пандемией коронавируса COVID-19 глобальный экономический кризис. Как пояснил военачальник, в мире существует опасность, что несколько текущих региональных конфликтов выйдут из-под контроля и вовлекут все больше стран и вооруженных сил.

«Я думаю, что мы живем в такое время, когда мир очень неопределенный и тревожный», - отметил генерал. Он также напомнил участникам локальных военных столкновений о необходимости осознавать последствия своих действий.

По мнению президента России Владимира Путина, вероятность войны между крупными державами снижается по мере создания каждой из них новых видов вооружений.

В частности, он указал на российское гиперзвуковое оружие, которого пока нет ни у кого в мире. Как отметил глава государства, если в театре ружье должно выстрелить в последнем акте, то в реальности новый потенциальный всемирный военный конфликт сдерживается за счет баланса сил и стратегической стабильности.

Предположения о вероятности Третьей мировой войны высказываются нередко. Основными акторами, согласно подобным прогнозам, в этой схватке выступят Россия, США и Китай. В частности, в прошлом году об этом говорил турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу в своей книге «Третья мировая война». Он назвал самым четким и ясным признаком неизбежности новой большой войны объем средств, которые государства выделяют на вооружение из годовых бюджетов.

«Как и в прошлом, война начнется из-за желания стран, направляющих экономическое развитие, не потерять или расширить зоны своего господства и контроля над ресурсами», - написал он.

Как предположил турецкий военный, в конфронтации США, Китая и России две из этих сторон могут объединятся против третьей.

В этом контексте автор напомнил, что в двух мировых войнах Россия союзничала с Великобританией и США.

Кристина Сизова