Войти
ЦАМТО

Сухопутные войска Марокко приобретут ЗРК "Мистраль-3"

56
0
0
Переносной зенитный ракетный комплекс MBDA Mistral 3 (c) MBDA
Переносной зенитный ракетный комплекс MBDA Mistral 3 (c) MBDA.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 11 ноября. СВ Марокко приобретут системы ПВО ближнего действия "Мистраль-3" (Mistral 3) европейского концерна MBDA, которые будут установлены на 36 бронемашинах "Шерпа Лайт" (Sherpa Light), закупленных в июне у французской Arquus.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на французское издание Raids, вплоть до недавнего времени в ВС Марокко использовался старый американский зенитный ракетный комплекс MIM-72C "Чаппарэл", который поступил на вооружение в 1976 году в качестве системы противовоздушной защиты артиллерийских батарей и передовых командных пунктов. Несколько лет назад последняя система была списана.

Приобретение системы "Мистраль-3" значительно усилит марокканскую ПВО, тем более, что она может быть связана через канал передачи данных с системой ПВО малой дальности VL-MICA, которая в будущем поступит на вооружение ВВС Марокко, что позволит создать интегрированную систему противовоздушной обороны.

По заявлению производителя MBDA, ракета "Мистраль-3" имеет дальность поражения более 7 км при стрельбе по высокоманевренным целям и в настоящее время находится на вооружении французских войск. Она оснащена ИК датчиком и современной технологией обработки изображений, которая позволяет ракете поражать цели с низкой тепловой сигнатурой.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Испания также объявила о начальном заказе на 100 ракет "Мистраль-3" в качестве первого этапа перед запуском совместной программы Сухопутных и Военно-морских сил страны по обновлению систем ПВО ближнего действия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Марокко
США
Франция
Продукция
AIM-9
Компании
Leonardo
MBDA
Похожие новости
07.08.2013
Россия – Франция: одностороннее движение
25.07.2013
В 2012 году объем заключенных экспортных контрактов Франции на поставку ПВН сократился до 4,8 млрд евро
19.12.2012
Военный экспорт Пятой Республики
10.12.2012
HAL Tejas против JF-17 Thunder (Часть II)
03.11.2010
Мировой ВПК сегодня и завтра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.11 22:16
  • 3
Ракетные комплексы "Искандер" впервые применены армянскими войсками
  • 11.11 21:05
  • 190
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 11.11 19:34
  • 42
Второй опытный самолет МС-21-300 перелетел для продолжения испытаний в Жуковский
  • 11.11 19:32
  • 78
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 11.11 19:25
  • 1
Алиев: Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября, Кельбаджарский район - до 15 ноября, Лачинский район - до 1 декабря
  • 11.11 15:58
  • 3
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 11.11 14:21
  • 4
В России придумали нейропроцессор, способный потеснить NVidia
  • 11.11 11:57
  • 2
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 11.11 05:35
  • 52
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 20:45
  • 5
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 11:06
  • 3
Россия с 06:00 приступает к развертыванию в Карабахе миротворцев параллельно с выводом армянских сил - Минобороны РФ
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда