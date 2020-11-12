Сухопутные войска Марокко приобретут ЗРК "Мистраль-3"

ЦАМТО, 11 ноября. СВ Марокко приобретут системы ПВО ближнего действия "Мистраль-3" (Mistral 3) европейского концерна MBDA, которые будут установлены на 36 бронемашинах "Шерпа Лайт" (Sherpa Light), закупленных в июне у французской Arquus.

Как сообщает Defensa.com со ссылкой на французское издание Raids, вплоть до недавнего времени в ВС Марокко использовался старый американский зенитный ракетный комплекс MIM-72C "Чаппарэл", который поступил на вооружение в 1976 году в качестве системы противовоздушной защиты артиллерийских батарей и передовых командных пунктов. Несколько лет назад последняя система была списана.

Приобретение системы "Мистраль-3" значительно усилит марокканскую ПВО, тем более, что она может быть связана через канал передачи данных с системой ПВО малой дальности VL-MICA, которая в будущем поступит на вооружение ВВС Марокко, что позволит создать интегрированную систему противовоздушной обороны.

По заявлению производителя MBDA, ракета "Мистраль-3" имеет дальность поражения более 7 км при стрельбе по высокоманевренным целям и в настоящее время находится на вооружении французских войск. Она оснащена ИК датчиком и современной технологией обработки изображений, которая позволяет ракете поражать цели с низкой тепловой сигнатурой.

Издание напоминает, что в прошлом месяце Испания также объявила о начальном заказе на 100 ракет "Мистраль-3" в качестве первого этапа перед запуском совместной программы Сухопутных и Военно-морских сил страны по обновлению систем ПВО ближнего действия.