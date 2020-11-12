Три проекта, разработанные на КнААЗ, стали победителями в своих секциях на конкурсе ПСС ПАО "Компания "Сухой"

ЦАМТО, 11 ноября. Три проекта, разработанные специалистами КнААЗ, стали победителями в своих секциях на конкурсе ПСС (Производственная система "Сухого") ПАО "Компания "Сухой".

В этом году на отборочный внутризаводской этап было представлено восемь проектов. При оценке учитывались: актуальность для предприятия, степень завершенности, качество проработки презентационного материала и ряд других критериев.

В результате было отобрано пять работ. Три из них стали победителями.

В секции "Производство деталей и сборочных единиц" лучшим был признан проект "Совершенствование процессов выполнения и контроля технологических операций в цехе нанесения специальных покрытий (цех № 96)". Ожидаемый годовой эффект от его внедрения составит более 4 млн. рублей.

В секции "Технология управления" победил проект "Электронная трансформация документооборота для повышения эффективности процессов управления". Даже на первом этапе внедрения удалось на 90% сократить объем перемещений работников для согласования документации (что особенно важно в условиях пандемии коронавирусной инфекции). На 75% сокращен бумажный документооборот.

В секции "Качество" победил проект "Формирование генеральных извещений для ВП МО (цех №30)". В результате его внедрения удалось автоматизировать процесс оформления документации, необходимой для отгрузки готовой продукции. И соответственно, на треть сократить время подготовки пакета документов, исключить ошибки при их оформлении.

"Формат конкурса предполагает, что главный его результат – тиражирование наиболее успешных практик и производственных решений на всех предприятиях Компании "Сухой", – подчеркнул Сергей Веселов, начальник Управления развития производственной системы КнААЗ.

Конкурс проектов по совершенствованию ПСС проводится на КнААЗ в 12-й раз. Два года подряд – в 2018 и 2019 – КнААЗ получал переходящий кубок Компании "Сухой".

В 2019 году переходящий кубок победителя конкурса получили рабочие команды Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю.А.Гагарина и Новосибирского авиационного завода им. В.П.Чкалова за проект "Организация поточного производства в цехах окончательной сборки".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ПАО "ОАК".