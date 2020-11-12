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Интерфакс-АВН

Российские миротворцы взяли под контроль Лачинский коридор в Карабахе

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С.Рудской
С.Рудской.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН -Российские миротворцы в зоне нагорно-карабахского конфликта взяли под контроль Лачинский коридор, сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской.

"На сегодняшний день передовые подразделения контингента Вооруженных сил Российской Федерации взяли под контроль Лачинский коридор и участок дороги Лачин - совхоз Лысогорский с выставлением временных наблюдательных постов", - сказал Рудской на брифинге в среду.

Лачинский коридор соединяет Нагорный Карабах с территорией Армении.

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Армения
Россия
Компании
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