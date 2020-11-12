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В России разрабатывают двигатель для многоразовой ракеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Конструкторское бюро химического машиностроения имени имени А.М. Исаева приступило к созданию двигателя для демонстратора многоразовой ракеты «Крыло-СВ».

«На базе АО «Конструкторское бюро химического машиностроения имени А.М. Исаева» 2 ноября начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований по разработке двигателя на криогенных компонентах для лётно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков «Крыло-СВ», - цитирует РИА Новости пресс-службу.

Отмечается, что головным исполнителем проекта будет ЦНИИМАШ.

Также сообщается, что новая ракета будет использовать раскладывающиеся крылья для возвращения на аэродром.

Ранее стало известно, что российская ракета-носитель «Союз» запустит с космодрома Куру во Французской Гвиане военный спутник CSO-2 в интересах Минобороны Франции.

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Страны
Гвиана
Россия
Франция
Компании
КБХМ Исаева
ФПИ
ЦНИИмаш
Проекты
Союз РН
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