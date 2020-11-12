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Военно-промышленный курьер

Чешская разведка назвала виновников развязывания Третьей мировой

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Источник изображения: vpk-news.ru

Мир стоит перед угрозой новой мировой войны. Об этом говорится в отчете чешской военной разведки за 2019 год, опубликованном на ее сайте.

По мнению чешских аналитиков, в настоящее время глобальный конфликт «находится на первой стадии». По их мнению, спровоцировать начало Третьей мировой может кибератака или нападение с использованием дронов, а также конфликт Москвы, Пекина и Вашингтона.

«Формируется мировоззрение тех, кто сможет и желает активно участвовать в нем, и постепенно определяются технологические инструменты, с помощью которых им можно было бы управлять, - говорится в документе.

В качестве возможной причины конфликта авторы доклада называют соперничество между США, Россией и Китаем.

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Страны
Китай
Россия
США
Чехия
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