Грозное трио: The Drive впечатлили редкие фото бомбардировщиков ВКС РФ

The Drive впечатлили фотографии бомбардировщиков Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22 М3, красующихся во всеоружии.

Портал The Drive впечатлил фоторепортаж из Энгельсского соединения дальней авиации (Саратовская область, опубликованный недавно Минобороны РФ). В нем представлены стратегические бомбардировщики Ту-160, Ту-95 МС и Ту-22 М3 с выкладкой своего вооружения. Как отмечает журналист, до сих пор было очень мало возможностей увидеть эти самолеты с потенциальной полезной нагрузкой.

Первым обозреватель изучил боезапас Ту-160. Ближайшая к самолету линия состоит из 12 дозвуковых крылатых ракет Х-55СМ, получивших в НАТО кодовое обозначение AS-15 Kent. Это унаследованное от Советского Союза оружие с ядерной боеголовкой, первоначальная конструкция которого восходит к концу 1970-х годов. Она может быть оснащена двумя конформными топливными баками для увеличения дальности полета. Они видны на фото. В последнее время на основе Х-55СМ были разработаны крылатые ракеты в Китае и Иране.

Во второй линии боеприпасов - дюжина образцов более современной малозаметной дозвуковой крылатой ракеты Х-101/102. Это оружие нового поколения с самого начала разрабатывалось в неядерном исполнении Х-101 (НАТО AS-23A Kodiak) и ядерном Х-102 (AS-23B). Как и Х-55СМ, ракеты оснащены двухконтурными двигателями.

Сообщается, что максимальная дальность полета ракеты Х-101 составляет до 5500 километров.

Вооружение у Ту-160 находится внутри, в тандемных бомбовых отсеках. Каждый содержит вращающуюся пусковую установку, которая может нести шесть ракет.

Турбовинтовой Ту-95МС имеет в своем арсенале то же оружие, что и Ту-160. Только ракет Х-55СМ на фото шесть штук, а Х-101/102 - восемь.Дело в том, что представленный здесь "Медведь" оснащен четырьмя сдвоенными узлами подвески под крыльями, чтобы можно было нести до восьми единиц Х-101/102, которые слишком велики, чтобы поместиться в бомбовый отсек. Ту-95МС также оснащен той же вращающейся пусковой установкой, но поскольку у него только один бомбовый отсек, его внутренняя полезная нагрузка снижена до шести ракет.

Сверхзвуковой бомбардировщик средней дальности Ту-22М3 с крылом изменяемой стреловидности представлен на фото исключительно с бомбами свободного падения. Это пара огромных ФАБ-3000, каждая весом 3000 килограммов. За ними следуют бомбы массой до 500 килограмм. Дополнительные бомбы устанавливаются на внешних носителях самолета под неподвижной секцией крыльев.

Удивительно, но ракетное вооружение Ту-22М3 не показано, удивляется автор. Хотя бомбардировщик может нести максимум три, но чаще всего одну или две ракеты Х-22, известной в НАТО как AS-4 Kitchen, производство которой началось еще в конце 1960-х годов. Это оружие может использоваться как против важных неподвижных наземных целей, так и против военных кораблей. Ракета способна развивать скорость свыше 4 Махов и до сих пор остается проблемой для систем ПВО.

Несмотря на свой возраст, три стратегических бомбардировщика ВКС России обладают полезными возможностями, заключает в конце статьи журналист. В настоящее время каждый из них проходит модернизацию, а кроме того возобновлено производство Ту-160 и его уникальных двигателей НК-25.

Олег Корякин