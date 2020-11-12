Военные будут оттачивать навыки стрельбы в интерактивном тире

Военные будут оттачивать навыки стрельбы, не используя боеприпасы. В Бурятии установили

интерактивный тир. Стрельба ведётся специальным лазером, установленным на оружие. Для подготовки доступны свыше 2 тыс. упражнений. Выполнять стрельбу могут до шести человек одновременно. Учитываются баллистика оружия и погодные условия.

Военные будут оттачивать навыки стрельбы, не используя боеприпасы. В Бурятии установили

интерактивный тир. Стрельба ведётся специальным лазером, установленным на оружие. Для подготовки доступны свыше 2 тыс. упражнений. Выполнять стрельбу могут до шести человек одновременно. Учитываются баллистика оружия и погодные условия.