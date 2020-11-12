Легендарный истребитель F-4 Phantom выставлен на продажу

Единственный в мире «гражданский» F-4 Phantom выставлен на продажу. Вчера, 10 ноября, журнал Popular Mechanics сообщил о том, что американский брокер по продажам авиации Platinum Fighter Sales выставил уникальный самолёт.

McDonnell Douglas F4H-1F Phantom 1959 года с бортовым номером 145310 заявлен как единственный в мире частный самолёт F-4 Phantom, способный к полёту. Чтобы подняться в воздух, бывшему истребителю предстоит пройти небольшие доработки — самолёт проходил капитальные восстановительные работы, которые «завершены на 80-85%».

Истребитель McDonnell Douglas F4H-1F Phantom Источник изображения: platinumfighters.com

Данный образец является 11-м предсерийным истребителем F-4 Phantom. В 1961 году он участвовал в демонстрации возможности самолёта нести и сбрасывать 22 бомбы Mk83. В том же году он стал одним из трёх F4H-1F Phantom II, которые были задействованы в праздновании 50-летия военно-морской авиации США.

Этот самолёт завершил «службу» в 1964 году, когда ВМС США списали лётные прототипы F-4 Phantom. F4H-1F с бортовым номером 145310 успел налетать 461 час, после чего пополнил экспозицию Музея авиации в Мурриетте (Wings and Rotors Air Museum in Murrietta). Последние десять лет истребитель восстанавливался компанией Aircraft Restoration Services. Вместе с самолётом покупатель получит три двигателя (нуждаются в капитальном ремонте), а также макеты бомб и ракет.

Макеты вооружения, которые получит покупатель самолёта Источник изображения: platinumfighters.com

F-4 Phantom II изначально разрабатывался как тяжёлый всепогодный истребитель для защиты кораблей ВМС США и замена устаревшему дозвуковому истребителю McDonnell F-3 Demon. Во время испытаний он показал отличные результаты скорости, что заинтересовало ВВС США. Кроме того, эти самолёты поставлялись Корпусу морской пехоты США. Истребитель совершил свой первый полёт в 1958 году, а в 1961 году поступил на вооружение американской армии. До 1985 года было выпущено более 5000 истребителей в различных модификациях, которые участвовали почти во всех военных конфликтах второй половины XX века.

При создании F-4 был реализован ряд новаторских решений, включая импульсно-доплеровскую радиолокационную станцию, новейшую бортовую электронику и широкое применение в конструкции титановых сплавов (8,5 % массы самолёта). «Фантом» стал первым американским самолётом, способным без помощи наземной станции наведения находить и уничтожать цели, находящиеся за пределами визуального контакта. Благодаря универсальности своей конструкции самолёт одновременно использовался ВВС, Военно-морским флотом и Корпусом морской пехоты США.

На F-4 были установлены несколько мировых рекордов — в частности, рекорд высоты полёта (30 040 м, 6 декабря 1959 года), рекорд скорости (2585 км/ч, 22 ноября 1961 года) и рекорд скорости на малой высоте (1452 км/ч), который продержался шестнадцать лет. В качестве замены F-4 Phantom II американцы приняли на вооружение высокоманёвренные истребители четвёртого поколения McDonnell Douglas F-15 «Eagle» и General Dynamics F-16 «Fighting Falcon». Остававшиеся на вооружении «Фантомы» были списаны или переоборудованы в беспилотные самолёты-мишени QF-4.