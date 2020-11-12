На Карабах: российские миротворцы выдвинулись из Армении

Российские миротворцы выдвинулись в район операции в Нагорном Карабахе

Российским миротворцам предстоит преодолеть более 250 км, чтобы развернуть свой контингент в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, как это предполагают достигнутые ранее Россией, Арменией и Азербайджаном договоренности. К данному моменту известно о 400 миротворцах из РФ, которые прибыли в Армению, откуда направятся в Нагорный Карабах. Всего в зоне конфликта будут находиться 1 960 миротворцев.

Военные миротворческого соединения из России, которые ранее прибыли в Армению, направились в район выполнения задач по контролю за прекращением огня и военных действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе, сообщили в российском Минобороны.

"Воинским колоннам предстоит проехать более 250 км и развернуть миротворческий контингент с выставлением российских наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора", - уточнили в сообщении. Лачинский коридор соединяет Армению с непризнанной республикой.

Как отмечали ранее, в Армению на 20 самолетах Ил-76 уже прибыли более 400 российских миротворцев из 15-й отдельной миротворческой бригады.

Всего для развертывания миротворческого контингента в зоне конфликта в Нагорный Карабах перебросят 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и спецтехники, уточняли в российском военном ведомстве.

Минобороны РФ сообщало ранее, что командование миротворческой операцией будет располагаться в районе Степанакерта.

Решение о введении миротворческих сил в зону нагорно-карабахского конфликта было принято 9 ноября, когда президенты России Владимир Путин, Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян объявили, что боевые действия в непризнанной республике завершены. Стороны договорились, что Баку и Ереван останутся на занятых позициях, а Армения при этом уступит часть территорий Нагорного Карабаха в пользу Азербайджана.

Российских миротворцев направили в регион, чтобы они следили за соблюдением режима прекращения огня.

Срок их пребывания в зоне конфликта - пять лет с возможностью автоматического продления на очередные пятилетние периоды при условии, что ни одна из сторон не заявит за шесть месяцев до истечения срока о намерении отменить это положение. В рамках операции будет создан миротворческий центр по контролю за прекращением огня.

«По согласованию сторон, в ближайшие три года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Степанакертом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута. Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях», - указано в подписанном соглашении.

Главная обязанность миротворцев заключается в примирении противоборствующих сторон. С этой целью они выполняют ряд задач, в частности следят за соблюдением международных договоренностей участников конфликта, препятствуют вооруженным столкновениям между участниками конфликта, снабжению участников конфликта вооружением со стороны внешних сил, регулируют спорные вопросы, исключают провокации, охраняют различные делегации, а также помогают мирному населению.

В распоряжении бойцов и командиров миротворческих сил - только легкое вооружение, которое они могут использовать только в целях самообороны и защиты местного населения. При этом миротворцам нельзя применять оружие в отношении гражданских лиц и переходить на какую-либо сторону конфликта.

Россия начала эту миротворческую миссию, будучи постоянным членом Совбеза ООН. Она несет ответственность за общее поддержание мира и безопасности наравне с другими странами-участниками. Миротворческие силы (МС) ООН - это вооруженные контингенты стран-членов организации, которые выделены, согласно Уставу ООН, для предотвращения или ликвидации угрозы миру и безопасности за счет совместных принудительных действий, если недостаточными оказались меры экономического и политического характера.

Помимо участия в Совбезе ООН, Россия также несет особую ответственность за сохранение безопасности на пространстве СНГ. Военнослужащие РФ входят в миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), предназначенного, главным образом, для участия в операциях по поддержанию мира на территориях государств-членов ОДКБ и за их пределами.

Лидия Мисник