"Авиастар-СП" передал на испытания новый транспортный самолет Ил-76МД-90А

Второй построенный в 2020 году на АО "Авиастар-СП" военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А (заводской номер 0204, регистрационный номер RF-78659) до начала летных испытаний. Ульяновск, июль 2020 года.

ЦАМТО, 11 ноября. На ульяновском авиастроительном предприятии АО "Авиастар-СП" (в составе Дивизиона транспортной авиации ОАК Госкорпорации Ростех) завершены работы по окончательной сборке очередного серийного тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Новый самолет, построенный согласно производственной программе Дивизиона транспортной авиации ОАК, передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию (ЛИС) предприятия для проведения наземных и летных испытаний. В рамках этапа наземных испытаний специалисты ЛИС осуществят проверку функционирования топливной системы и системы управления измерения топлива ВС, его гидросистемы, выполнят расконсервацию и запуск вспомогательной силовой установки, режимную гонку двигателей с контролем параметров и работы систем самолета, другие необходимые задачи.

"Перед транспортировкой нового самолета на ЛИС представителям заказчика были предъявлены результаты испытания топливной системы и герметичности топливных баков воздушного судна, проведен его общетехнический осмотр, контроль формы и качества внешней поверхности, осмотр изделия на комплектность. После этого работы по этапу производства окончательной сборки были завершены", – отметил директор программ "Ил-76" и "Ил-112В" Олег Сиянчев.

На летно-испытательной станции воздушному судну предстоят летные испытания, покраска и передача в эксплуатацию.

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76. Разработчик – ПАО "Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина". Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и "стеклянная" кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения и десантирования. Установка современных двигателей ПС-90А-76, модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности воздушного судна.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Авиастар-СП".