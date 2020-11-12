Главком ВМФ России проверил работу НИИ оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ в Петергофе

ЦАМТО, 11 ноября. Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов проверил работу Научно-исследовательского института (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ) Военного учебно-научного центра ВМФ в городе Петергоф.

Адмирал Николай Евменов заслушал доклады руководства института о проводимой работе по основным направлениям деятельности НИИ (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ) ВУНЦ ВМФ "Военно-морская академия", среди которых военно-научное обоснование перспектив развития и строительства ВМФ, создание единого информационно-управляющего пространства, военно-научное обоснование перспектив развития радиоэлектронного вооружения ВМФ, перспектив развития и применения телекоммуникационных технологий, комплексов, систем, средств связи ВМФ России.

Также главком проверил учебно-научную базу института, организацию работы руководства НИИ по комплектованию его кадрами.

Адмирал Николай Евменов поставил задачу руководителям научно-исследовательского института (оперативно-стратегических исследований строительства ВМФ) и пожелал им в дальнейшем идти в ногу со временем, синхронизируя свои усилия с активным развитием и оснащением подводной и надводной составляющих Военно-морского флота, активно применять в своей деятельности полученный силами ВМФ опыт действий в Мировом океане, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.