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Военно-промышленный курьер

Уникальные суда высадили десант на калининградский пляж

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малые десантные корабли на воздушной подушке «Евгений Кочешков» и «Мордовия» в ходе учений продемонстрировали свои возможности.

Во время морского перехода экипажи поразили все назначенные надводные и воздушные цели. Стрельбы велись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

После этого «Евгений Кочешков» и «Мордовия» успешно осуществили высадку десанта на необорудованное побережье. В высадке было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортерах БТР-82А.

Кроме того, были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ капитан 1 ранга Роман Мартов.

«Евгений Кочешков» и «Мордовия» – самые большие в мире десантные корабли на воздушной подушке. Благодаря конструктивным особенностям воздушной подушки могут передвигаться по земле, обходя небольшие препятствия (рвы и траншеи) и минные заграждения, двигаться по болотам, высаживая десант в глубине обороны противника.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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