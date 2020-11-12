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Военные Литвы меняют Ми-8 на Black Hawk

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Источник изображения: vpk-news.ru

Литва намерена подписать договор с США о приобретении четырех военных вертолетов Black Hawk.

Об этом сообщает Delfi.lt., отмечая, что в течение пяти лет Литва заплатит США € 181 млн ($ 213 млн). 

Американское правительство также выделило финансовую помощь под проект в размере $ 30 млн (около € 26 млн). Первые вертолеты поступят в Литву в конце 2024 года. О планах приобретения вертолетов Black Hawk Литва сообщила год назад. Сначала планировалось приобрести шесть вертолетов, но в ходе переговоров остановились на четырех. Еще два вертолета Литва сможет приобрести в будущем.

«Новые вертолеты сменят используемые литовской армией до сих пор советские машины Ми-8, летный ресурс которых вскоре закончится, а эксплуатация сложна по причине дорогого содержания, частных поломок, рискованных поставок запасных частей из России», - сообщило Министерство обороны Литвы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Литва
Россия
США
Продукция
UH-60
Ми-8
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