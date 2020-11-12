"Алмаз-Антей" досрочно передал Минобороны очередной комплект С-400

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" досрочно поставил Минобороны РФ последний в этом году полковой комплект зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе концерна.

О поставках первых трех в этом году полковых комплектов С-400 сообщалось в марте, августе и сентябре.

"Контрактные обязательства концерна перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены в полном объеме и досрочно. В целом, досрочное исполнение нами большинства обязательств в рамках государственного оборонного заказа уже стало хорошей традицией", - приводятся в релизе слова гендиректора концерна Яна Новикова.

Как всегда в подобных ситуациях, перед передачей технику выводили на полигон на испытательные стрельбы - сбивались ракеты-мишени в ходе "противовоздушного боя". Все прошло без замечаний.

Где именно будет дислоцирован полк, не уточняется.