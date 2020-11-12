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ТАСС

"Алмаз-Антей" досрочно выполнил план по поставкам С-400 Минобороны

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С-400 "Триумф" охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ
С-400 "Триумф" охраняет воздушные рубежи Москвы и центральных промышленных районов РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Приемо-сдаточные испытания прошли успешно, сообщили в концерне

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" передал Минобороны России заключительный в 2020 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", досрочно исполнив обязательства по гособоронзаказу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы концерна, распространенном в среду.

"АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной, заключительный в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф", - сообщили на предприятии.

В свою очередь генеральный директор концерна Ян Новиков, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что обязательства перед Минобороны России на 2020 год в части поставок С-400 "Триумф" выполнены "в полном объеме и досрочно".

При передаче военному ведомству техника была выведена на полигон, чтобы провести испытательные стрельбы. "По результатам стрельб техника отработала без замечаний, приемо-сдаточные испытания прошли успешно", - подчеркнули в концерне.

Ранее пресс-служба Центрального военного округа сообщала, что расчеты зенитного ракетного полка из Самарской области отправились в Астраханскую область для получения зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", которая заменит стоящую на его вооружении С-300.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-400 Триумф
Компании
Алмаз-Антей
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
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