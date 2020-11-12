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Известия.ru

Российские миротворцы размещаются в Карабахе

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В Нагорном Карабахе разместят около 2 тыс. миротворцев из РФ. Здесь будет нести службу 15-я мотострелковая бригада Центрального военного округа. Бригада вылетела на место из Ульяновска самолетами Ил-76. Миротворцы откроют пункты вдоль Лачинского коридора. Командование миссии будет располагаться в Степанакерте. Также в регион отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники. 15-я бригада миротворцев была сформирована в 2005 году. Военные выполняли задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Статус отряда предусматривает отсутствие тяжелого вооружения.

В Нагорном Карабахе разместят около 2 тыс. миротворцев из РФ. Здесь будет нести службу 15-я мотострелковая бригада Центрального военного округа. Бригада вылетела на место из Ульяновска самолетами Ил-76. Миротворцы откроют пункты вдоль Лачинского коридора. Командование миссии будет располагаться в Степанакерте. Также в регион отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники. 15-я бригада миротворцев была сформирована в 2005 году. Военные выполняли задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Статус отряда предусматривает отсутствие тяжелого вооружения.

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  • В новости упоминаются
Страны
Абхазия
Грузия
Россия
Продукция
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
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