Российские миротворцы размещаются в Карабахе

В Нагорном Карабахе разместят около 2 тыс. миротворцев из РФ. Здесь будет нести службу 15-я мотострелковая бригада Центрального военного округа. Бригада вылетела на место из Ульяновска самолетами Ил-76. Миротворцы откроют пункты вдоль Лачинского коридора. Командование миссии будет располагаться в Степанакерте. Также в регион отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники. 15-я бригада миротворцев была сформирована в 2005 году. Военные выполняли задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Статус отряда предусматривает отсутствие тяжелого вооружения.

В Нагорном Карабахе разместят около 2 тыс. миротворцев из РФ. Здесь будет нести службу 15-я мотострелковая бригада Центрального военного округа. Бригада вылетела на место из Ульяновска самолетами Ил-76. Миротворцы откроют пункты вдоль Лачинского коридора. Командование миссии будет располагаться в Степанакерте. Также в регион отправили 90 бронетранспортеров, 380 единиц другой техники. 15-я бригада миротворцев была сформирована в 2005 году. Военные выполняли задачи в зоне грузино-абхазского конфликта. Статус отряда предусматривает отсутствие тяжелого вооружения.