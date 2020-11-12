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Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 получает спутниковую систему управления

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10 ноября 2020 года турецкая группа Baykar опубликовала в своем аккаунте в twitter.com поздравление Азербайджану и азербайджанской армии в честь победы в боевых действиях в Нагорном Карабахе. Данное поздравление было сопровождено фотографией получивших широкую известность разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 в испытательном и учебном центре группы Baykar, среди которых заметны БЛА новой модификации с хорошо заметным "горбом" антенны спутниковой связи.

Турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2S, оснащенные системой спутниковой связи, в испытательном и учебном центре группы Baykar (с) Baykar

Турецкие источники сообщают, что новая модификация БЛА Bayraktar TB2 обозначается ТВ2S. Внедрение на БЛА Bayraktar TB2 системы спутниковой связи позволит резко увеличить боевые возможности аппарата, сделав его радиус действия практически неограниченным. Сейчас эти БЛА оснащаются только системой управления по радиоканалу, ограничивающей дальность действия БЛА радиогоризонтом (фактически не более 150 км).

Ранее в 2020 году сообщалось, что компания Baykar провела модернизацию системы связи беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, увеличив дальность действия с использованием радиоканала со 150 до якобы 300 км. Предположительно, это было достигнуто за счет использования еще одного БЛА в качестве ретранслятора. Однако со введением спутниковой системы связи дальность действия может действительно возрасти многократно.

Нечясно, какая система спутниковой связи внедрена на Bayraktar ТВ2S. Однако из более ранних сообщений известно, что система спутниковой связи для БЛА различных типов (Bayraktar TB2 и тактический Vestel Karayel) была создана турецкой компанией CTech. В октябре этого года турецкое информационное агентство Anadolu сообщило, что в июле CTech поставила 15 терминалов спутниковой связи SOTM для использования на БЛА.

Турецкие разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, в том числе новой модификации Bayraktar TB2S, оснащенной системой спутниковой связи (с характерным "горбом"), в испытательном и учебном центре группы Baykar (с) Baykar

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Страны
Азербайджан
Турция
Продукция
Anadolu УДК
Проекты
2020-й год
БПЛА
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