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Интерфакс-АВН

Главный разведчик Пентагона покидает свой пост

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Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния.
Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Sgt. Ken Hammond

Вашингтон. 11 ноября. ИНТЕРФАКС - Заместитель министра обороны США по разведке, отставной вице-адмирал Джозеф Кернан подал в отставку, сообщает CNN.

"Я подал заявление об отставке (...), которое вступит в силу сегодня. Я хочу поблагодарить всех вас за вашу неустанную приверженность нашей стране и поддержку лично меня в течение последних трех лет. Для меня было честью служить вместе со всеми вами", - цитирует телеканал письмо Кернана коллегам.

Как сообщили в Пентагоне, отставка Кернана планировалась несколько месяцев.

Замминистра по разведке работал на своем посту с 2017 года.

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США
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