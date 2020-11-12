Глава NASA заявил о намерении покинуть пост в случае победы Байдена

В случае победы в президентских выборах кандидата от Демократической партии США Джо Байдена глава NASA Джим Брайденстайн намерен оставить свой пост.

Свое решение он объяснил тем, что не сможет иметь тесных отношений с Байденом и пользоваться доверием администрации, включая Административно-бюджетное управление, Национальный совет по космосу, Совет национальной безопасности.

«Думаю, я не буду подходящим человеком для этого в новой администрации», — приводит его слова Aviation Week.

Отмечается, что кандидатуру Брайденстайна, который возглавляет организацию с 2018 года, предложил президент США Дональд Трамп.

7 ноября американские СМИ, в частности Fox News, Assosiated Press, CNN и NBC, сообщили, что Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков и стал избранным президентом США.

В свою очередь, действующий президент страны назвал победителем себя и подчеркнул, что намерен добиться пересмотра результатов в суде.