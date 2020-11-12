Аэродромный пожарно-спасательный автомобиль АА 12,5-70/100 (БАЗ-8080)

На II Международном пожарно-спасательном Конгрессе, состоявшемся в Москве 5-6 ноября 2020 года, АО "Брянский автомобильный завод" (входящее в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), представило новый стартовый аэродромный пожарно-спасательный автомобиль (СПСА) АА 12,5-70/100 (БАЗ-8080).

Новый стартовый аэродромный пожарно-спасательный автомобиль (СПСА) АА 12,5-70/100 (БАЗ-8080) разработки АО "Брянский автомобильный завод" (в составе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"), в экспозиции II Международного пожарно-спасательного Конгресса. Москва, 05.11.2020 (с) tehnorussia.ru

Впервые прототип АА 12,5-70/100 (БАЗ-8080) был продемонстрирован в Брянске 18 сентября. Машина обладает повышенными динамическими характеристиками и высокоэффективной системой пожаротушения, отвечает требованиям международной организации гражданской авиации ICAO.

"При создании стартового пожарно-спасательного автомобиля Брянский автомобильный завод выступил в качестве головного исполнителя опытно-конструкторской работы, - отметил заместитель генерального директора - главный конструктор АО "БАЗ" Вадим Таричко. - Проведена значительная работа по формированию кооперации для разработки и изготовления составных частей автомобиля: двигателя и его систем, гидромеханической коробки передач, специального пожарного оборудования и кабины".

Пожарный автомобиль создан на шасси БАЗ-8080 (колесная формула 6х6.1) и предназначен для быстрого прибытия на место происшествия, обеспечения маршрутов эвакуации, тушения пожаров и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ на воздушных судах и наземных объектах аэропорта (вывоз боевого расчета, пожарно-технического вооружения, огнетушащих веществ). Трансмиссия СПСА обеспечивает работу насосной установки (с подачей водопенных компонентов) от одного тягового двигателя прямо на ходу при различных скоростях движения.

"Автомобиль имеет уникальную конструкцию. Мощный силовой агрегат позволяет разгонять машину полной массой до 85 км/ч за 40 секунд. Независимая подвеска и широкопрофильные шины позволяют двигаться как по неподготовленной местности, так и по территории аэродрома, - рассказал заместитель главного конструктора АО "БАЗ" Валерий Константинов. - Все агрегаты, системы и оборудование автомобиля расположены с учётом минимальной высоты центра тяжести машины, что позволяет быстро прибыть к месту вызова (со скоростью до 115 км/ч). Тяговый двигатель мощностью 700 л.с. (515 кВт) находится сзади, кабина боевого расчёта на 4 человека впереди, а модуль пожаротушения - в середине автомобиля".

Новый стартовый аэродромный пожарно-спасательный автомобиль (СПСА) АА 12,5-70/100 (БАЗ-8080) разработки АО "Брянский автомобильный завод" (в составе АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") (с) АО "Брянский автомобильный завод" и tehnorussia.ru