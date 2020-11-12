Модернизированный глубоководный аппарат примет «Коммуна»

Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота совершает переход из Севастополя в Новороссийскую военно-морскую базу для приёма на борт глубоководного аппарата АС-28, прибывшего железнодорожным транспортом после завершения модернизации на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, где на него были установлены современные системы управления движением, звукоподводной связи и аппаратура видеонаблюдения.