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Модернизированный глубоководный аппарат примет «Коммуна»

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж спасательного судна «Коммуна» Черноморского флота совершает переход из Севастополя в Новороссийскую военно-морскую базу для приёма на борт глубоководного аппарата АС-28, прибывшего железнодорожным транспортом после завершения модернизации на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Глубоководный аппарат АС-28 прошёл модернизацию и плановый ремонт на судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, где на него были установлены современные системы управления движением, звукоподводной связи и аппаратура видеонаблюдения.

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