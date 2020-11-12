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Sina (Китай): Россия может сбивать американские истребители пятого поколения?

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Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство
Новые расчеты С-400 заступили на первое боевое дежурство.
Источник изображения: © Отдел информационного обеспечения Балтийского региона | Перейти в фотобанк

США активно разрабатывают истребители пятого поколения. На F-35 уже поступило более трех тысяч заказов. Планы амбициозные — оснастить ими весь мир, пишет пользователь «Сины». Россия нервничает, поскольку все больше американских истребителей появляются у ее границ. Может ли она ответить на это?

Всем известно, что самый мощный истребитель в мире - это истребитель-невидимка пятого поколения. Благодаря высокой маневренности, передовой авиаэлектронной системе, высокоинтегрированной компьютерной сети, а также возможностям сверхзвукового крейсерского полета, большой скрытности и способности наносить удары вне зоны видимости истребитель-невидимка может уничтожать боевые самолеты третьего и четвертого поколения. Например, американский F-22 показал отличный результат коэффициента уничтожения 144:0 во время военно-воздушных учений.

На самом деле технологии, которые используются при разработке истребителя-невидимки пятого поколения, очень сложны. К примеру, многие страны не в состоянии построить двигатель для него, вдобавок расходы на строительство очень высокие. Только три страны смогли разработать истребитель-невидимку пятого поколения - Китай, США и Россия. Это - F-22, F-35, J-20 и Су-57 соответственно. Однако российские истребители Су-57 пока еще не развернуты в армии. В то же время на американские истребители F-35 уже поступило более трех тысяч заказов, и в будущем они будут размещены по всему миру.

На сегодняшний день Соединенные Штаты активно создают F-35, и в нынешней ситуации они разворачивают все больше этих истребителей пятого поколения близ границ России. Чтобы противостоять американским истребителям F-35 и F-22, по правде говоря, нужно развернуть такие же истребители пятого поколения, не уступающие по уровню американским. Однако, поскольку Су-57 не торопятся принимать на вооружение, и вдобавок Россия не может строить Су-57 в больших масштабах, поэтому она находится в невыгодном положении. Однако при этом Россия обладает всеми возможностями, чтобы сбивать американские боевые самолеты пятого поколения.

Высокая скрытность истребителя F-35 обеспечивает ему мощную способность проникновения к цели, и даже несмотря на сеть перехвата современных систем ПВО, он по-прежнему может успешно выполнять задачи. Однако Россия разработала "заклятого врага" истребителя-невидимки - радиолокационную станцию метрового диапазона для обнаружения этого типа истребителей. Этот радар станет главной силой российского противодействия этим моделям боевых самолетов. Кроме того, в сочетании с российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и С-500 этого достаточно, чтобы сбить истребитель-невидимку пятого поколения.

Российская радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона "Небо-У" представляет собой трехкоординатный радар, который может отслеживать и сопровождать различные воздушные цели и обнаруживать летящие цели на высоте 75 тысяч метров и на расстоянии 600 километров. Как только самолет пятого поколения Соединенных Штатов будет обнаружен, его можно отследить и перехватить с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400, а также с помощью самоходного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", средств радиоэлектронной борьбы и другого вооружения. На сегодня Россия провела уже множество экспериментов по перехвату истребителей F-35 и гиперзвуковых ракет, и все они показали неплохие результаты.

Российская зенитно-ракетная система С-400 является одной из самых современных в мире ракетных систем противовоздушной обороны, которая была полностью разработана Россией. Ее можно использовать для поражения всех современных и будущих средств воздушного наступления на средних и больших дистанциях. На сегодняшний день этот ЗРК приобрели множество стран. Даже союзник США Турция стала обладателем ракет ПВО С-400 и смогла успешно обнаружить американские истребители F-35 с помощью ЗРК. Кроме того, Россия также оснастила систему ПВО С-400 ракетой сверхбольшой дальности 40Н6Е, которая имеет дальность действия 400 километров и может сбить зенитную ракету С-400.

По обстановке на сегодняшний день, российскую систему ПВО С-500 планируется поставить в армию до конца этого года. Эта система оснащена новой РЛС с активной фазированной решеткой X-диапазона, которая имеет более высокую точность и большую дальность обнаружения, которая превышает дальность обнаружения системой ПВО С-400 почти на 200 километров. Данный комплекс может одновременно перехватывать 10 баллистических ракет, максимальная дальность полета ракет составляет более 600 километров, а максимальная досягаемость по высоте - 180 километров. Высокопоставленные российские чиновники даже заявили, что ЗРК может не только противодействовать истребителям-невидимкам, таким как американские F-22 и F-35, но и может использоваться для перехвата гиперзвуковых ракет, летящих со скоростью в 20 раз превышающей скорость звука.

В целом, Россия сейчас обладает самыми современными радарами и множеством боеспособных ракет. Ее сеть противовоздушной обороны можно охарактеризовать как очень плотную. Российские высокопоставленные чиновники заявляют, что если американские истребители F-22 и F-35 осмелятся атаковать Россию, то у нее совершенно точно найдется, чем ответить, и она один за другим будет сбивать эти самолеты.

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40Н6
96К6 Панцирь-С1
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ПАК ФА
С-400 Триумф
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