Министры обороны РФ и Турции обсудили Карабах и Сирию

Москва. 10 ноября. ИНТЕРФАКС-АВН - Нагорный Карабах и Сирия обсуждались во вторник в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы военного ведомства Турции Хулуси Акара, сообщило Минобороны РФ.

"Главы оборонных ведомств России и Турции обсудили урегулирование нагорнокарабахского конфликта и обменялись мнениями по стабилизации обстановки в Сирии", - говорится в сообщении.

Детали переговоров в Минобороны РФ не сообщили.

Телефонные переговоры Шойгу и Акара состоялись на фоне договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Президенты России, Азербайджана и премьер-министр Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 МСК 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

Россия разворачивает в Нагорном Карабахе миротворческий контингент - 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Турецкие военные не будут непосредственно участвовать в миротворческой миссии в районе Нагорного Карабаха, роль Анкары ограничится рамками российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, который будет находиться на территории Азербайджана, сообщил во вторник источник в МИД России.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.