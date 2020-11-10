«Технодинамика» представила новый спортивный парашют

Холдинг «Технодинамика» Госкорпорации Ростех расширяет линейку спортивных парашютов. Парашютная система «Дартс», разработанная Ивановским АО «Полет», предназначена для всех видов прыжков по программе классического парашютизма. Новая разработка обеспечивает стабильные результаты при выполнении прыжков на точность приземления при любых погодных условиях на высотах до 4000 м.

«Дартс» – это новый спортивный парашют, который даже в сильный ветер обеспечивает точное приземление с устойчивой вертикальной скоростью на очень ограниченных площадках. В использовании данной системы заинтересованы как спортсмены-парашютисты, так и специальные подразделения силовых ведомств.

В зависимости от комплектации «Дартс» подразумевает два способа раскрытия парашюта. Первый – это введение в действие с помощью звена ручного раскрытия или мягкого вытяжного парашюта. Второй – принудительное раскрытие с помощью парашютного звена. При этом способе вытяжное парашютное звено пристегивается карабином за трос в летательном аппарате.

Основная парашютная система надежно работает на максимальных высотах, на скорости полета летательного аппарата до 280 км/ч с любой задержкой раскрытия. «Дартс» оборудован запасным парашютом типа «крыло». Конструкция системы позволяет разместить парашютный страхующий прибор типа CYPRES 2 или Vigil.

«Очередная разработка Ивановского парашютного завода «Полет» показывает, что «Технодинамика» специализируется на производстве не только военной продукции, но и выпускает широкий спектр качественных и надежных гражданских изделий, в частности спортивных парашютных систем. В этой области визитной карточкой «Полета» долгое время была «Мальва-Аксиома», с помощью которой наши спортсмены показывают отличные результаты как на российских соревнованиях, так и на международных. Уверен, что «Дартс» займет достойное место в линейке спортивных парашютов «Технодинамики» и оправдает свое название, помогая парашютистам всегда приземляться точно в цель», – отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Разработку «Полета» уже опробовали российские спортсмены. Так, парашютист Дмитрий Алхимов, многие годы увлекающийся парашютным спортом, остался очень доволен результатом.

«Система «Дартс» – это отличный точностной парашют. Очень легок в управлении, ведет себя стабильно. Благодаря достаточно невысокой скорости хорош для тренировок, проработки ошибок. На мой взгляд, благодаря этим качествам он существенно выделяется на фоне других производителей», – поделился своими впечатлениями Дмитрий.

Ивановский парашютный завод «Полет» – одно из самых крупных специализированных российских предприятий, занимающееся проектированием, разработкой и серийным производством парашютной техники. В структуру предприятия входят: швейное производство, металлопроизводство, текстильная и химическая лаборатории, конструкторское бюро и собственная группа испытателей.