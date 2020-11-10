Разрушенные улицы и веселая музыка: Баку опубликовал видео взятия Шуши

Минобороны Азербайджана опубликовало видео занятия Шуши

Минобороны Азербайджана опубликовало видео взятия стратегически важного города Шуши в Нагорном Карабахе. Однако премьер-министр Армении опровергает информацию о занятии азербайджанскими военными населенного пункта и утверждает, что бои продолжаются.

На кадрах, опубликованных на YouTube-канале минобороны Азербайджана, видны пустые улицы города Шуши, на фоне видеоряда звучит праздничная музыка, а военные водружают флаг на одном из административных зданий, а затем рапортуют президенту, верховному главнокомандующему республики Ильхаму Алиеву.

Накануне азербайджанский глава заявил, что республика взяла второй по величине город НКР. «С большой гордостью заявляю, что город Шуша освобожден от оккупации! Шуша наша! Карабах наш! . Шуша, находившаяся под оккупацией 28,5 лет, была освобождена», - приводит его слова минобороны страны на своей странице в Facebook.

Но в Ереване опровергали эту информацию, утверждая, что бои за этот город продолжаются. "Наши войска ведут героическую борьбу для защиты Шуши и нейтрализации азербайджанских сил и наемников на некоторых позициях, которые они заняли. Не следует давать преждевременных оптимистичных или тем более пессимистичных оценок», - посоветовал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Тогда он предположил, что ситуация прояснится в понедельник, 9 ноября, отметив, что еще с субботы, 7 ноября, азербайджанские силы начали проникать в город большими группами.

"Наши войска перегруппировались и перешли к ответным действиям", - сказал он в воскресенье. Ованнисян заверил, что в Шуше пока "нет стороны, владеющей полноценной инициативой".

Говоря о заявлении Алиева, представитель армянского оборонного ведомства выразил мнение, что президент Азербайджана «очень часто спешит или представляет мечту за реальность".

В понедельник власти Нагорного Карабаха подтвердили слова Алиева. "Сегодня, к сожалению, нужно признать, что нас пока сопровождает череда неудач и город Шуши полностью вне нашего контроля.

Все обнадеживающие и вдохновляющие пропагандистские тезисы ничего, кроме отрыва от чувства реальности, нам не дают", - написал пресс-секретарь президента непризнанной республики Ваграм Погосян в Facebook.

Он также отметил, что военные Азербайджана подступают и к столице НКР - Степанакерту. "Если хотим, чтобы Шуши вновь стал нашим, был сохранен Арцах [самоназвание Карабаха], нужно приложить все усилия для организации надежной обороны Степанакерта и других направлений линии фронта", - добавил он в посте.

Тем не менее, позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что бои за карабахский город Шуши продолжаются. Данные о вооруженном противостоянии сторон по всей линии фронта подтвердил и президент непризнанного Карабаха Араик Арутюнян.

Глава Азербайджана Ильхам Алиев ранее отметил, что в решении нагорно-карабахского конфликта есть «военные решения». Он подчеркнул, что взятие Шуши произошло «на поле боя, а не за столом переговоров».

В то же время, он предупредил Армению о продолжении военных действий. Если переговоры и дальше будут «неэффективными» и если Армения не освободит территории, то у Баку «не будет выбора», добавил Алиев.

«Если руководство Армении не выполнит мои требования, мы пойдем до конца. Никто нас не остановит», - заявил он.

Это намерение, судя по всему, поддерживает и Турция. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заверил, что Баку не прекратит бороться, пока Нагорный Карабах не перейдет под его контроль.

"Турция не молчала и не будет молчать по поводу оккупации азербайджанских земель. С освобождением Шуши наши надежды многократно укрепились. Флаг борьбы не опустится вплоть до освобождения от оккупации всего Карабаха, включая возвращение Кельбаджара и Лачина их настоящим хозяевам", - сказал турецкий лидер.

Милана Геликова