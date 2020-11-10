Войти
Ростех

Ростех поставит восемь авиалайнеров SSJ-100 российским авиакомпаниям

393
0
+1
SSJ-100
SSJ-100.
Источник изображения: Гражданские самолеты Сухого

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) и группа компаний «ПСБ Лизинг» подписали три контракта на поставку восьми авиалайнеров SSJ-100 в интересах российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут» и Red Wings.

По условиям контрактов корпорация «Иркут» поставит восемь авиалайнеров. Пять самолетов будут поставлены авиакомпании «Аэрофлот», два – авиакомпании «Азимут», еще один – авиакомпании Red Wings. Лайнеры будут произведены в двух вариантах компоновки салона. Самолеты «Аэрофлота» изготовлены в двухклассной компоновке салона: с 12 креслами бизнес-класса и 75 эконом-класса, в то время как лайнеры авиакомпаний «Азимут» и Red Wings оборудованы салоном в одноклассной компоновке.

Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПАО «Промсвязьбанк», открытой для группы компаний «ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации самолетов.

SSJ-100 − российский региональный авиалайнер с вместимостью салона до 103 пассажирских кресел. Самолет продемонстрировал экономическую эффективность в период пандемии благодаря оптимальному сочетанию дальности полета и вместимости салона.

Сегодня лайнер эксплуатируют четырнадцать авиаперевозчиков. В марте 2020 года подписан первый контракт с Организацией Объединенных наций на использование самолетов SSJ-100 для предоставления услуг миротворческим миссиям ООН.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
Продукция
СуперДжет-100
Компании
ИРКУТ НПК
ОАК
ООН
Ростех
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.07.2017
"Мы не конкурируем внутри страны, мы соревнуемся на глобальном поле"
29.06.2016
Михаил Воеводин: санкции никак не сказались на титановых проектах России
01.07.2011
Paris Airshow 2011: Возрождение
15.12.2009
Когда время дороже денег
04.09.2009
"Мы вынуждены поддерживать производство убыточных самолетов"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.11 10:05
  • 4
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 10.11 09:56
  • 1
Перевооружен и опасен: западные границы РФ усилят ракетные супертанки
  • 10.11 09:30
  • 1
Вернуть легче, чем Донбасс: в Киеве высказались о Крыме
  • 10.11 09:10
  • 170
Гиперзвуковое оружие Индии: достижения и последствия
  • 10.11 08:48
  • 1
Главный конструктор рассказал об улучшенных характеристиках нового Ил-76МД-90А
  • 10.11 08:32
  • 3
Российскую «Армату» заменит танк с ЭТХП
  • 10.11 07:36
  • 1
France Inter (Франция): почему Россия стремится шпионить за НАТО?
  • 10.11 07:02
  • 44
Путин провел совещание по вопросам развития космической отрасли
  • 10.11 05:28
  • 163
Нет системы: почему турецкие беспилотники поражают "Панцири"
  • 10.11 02:41
  • 4
В ожидании чуда
  • 10.11 02:13
  • 1
В России назвали способ уничтожить США
  • 09.11 23:59
  • 3
США продадут Израилю F-22
  • 09.11 17:53
  • 116
В России признали невозможным производство советского «Метеорита»
  • 09.11 15:52
  • 3
"Уже переделывают Abrams": американцы придумали, как уничтожить "Армату"
  • 09.11 15:43
  • 56
Российским «Стерегущим» предрекли потопление