Ростех поставит восемь авиалайнеров SSJ-100 российским авиакомпаниям

Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха) и группа компаний «ПСБ Лизинг» подписали три контракта на поставку восьми авиалайнеров SSJ-100 в интересах российских авиакомпаний «Аэрофлот», «Азимут» и Red Wings.

По условиям контрактов корпорация «Иркут» поставит восемь авиалайнеров. Пять самолетов будут поставлены авиакомпании «Аэрофлот», два – авиакомпании «Азимут», еще один – авиакомпании Red Wings. Лайнеры будут произведены в двух вариантах компоновки салона. Самолеты «Аэрофлота» изготовлены в двухклассной компоновке салона: с 12 креслами бизнес-класса и 75 эконом-класса, в то время как лайнеры авиакомпаний «Азимут» и Red Wings оборудованы салоном в одноклассной компоновке.

Поставки финансируются в рамках кредитной линии ПАО «Промсвязьбанк», открытой для группы компаний «ПСБ Лизинг» с целью приобретения и передачи в лизинг самолетов в 2020 и 2021 годах. Источником погашения обязательств по кредиту выступят лизинговые платежи, поступающие от авиакомпаний в период эксплуатации самолетов.

SSJ-100 − российский региональный авиалайнер с вместимостью салона до 103 пассажирских кресел. Самолет продемонстрировал экономическую эффективность в период пандемии благодаря оптимальному сочетанию дальности полета и вместимости салона.

Сегодня лайнер эксплуатируют четырнадцать авиаперевозчиков. В марте 2020 года подписан первый контракт с Организацией Объединенных наций на использование самолетов SSJ-100 для предоставления услуг миротворческим миссиям ООН.