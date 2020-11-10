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ОДК представила узлы перспективного наземного двигателя

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Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

В рамках Российского энергетического форума на выставке «Энергетика Урала» в Уфе Объединенная двигателестроительная корпорация впервые представила ряд узлов перспективного двигателя АЛ-41СТ-25 мощностью 25 МВт для газоперекачивающих агрегатов, а также макет привода для ГПА АЛ-31СТ с подвижными деталями. Управляющий директор ОДК-УМПО, уфимского предприятия корпорации, Евгений Семивеличенко продемонстрировал руководителю администрации главы Республики Башкортостан Александру Сидякину узлы газоперекачивающих агрегатов, а также обсудил перспективы применения привода АЛ-41СТ-25 на компрессорных станциях республики.

Компетенции ОДК в производстве и модернизации двигателей наземного применения являются основой для расширения линейки гражданских изделий, а программа АЛ-41СТ-25 – приоритет работы ОДК-УМПО по линии гражданских двигателей на 2020-2021 годы. В дальнейшем планируется создание семейства приводов мощностью 25, 32 и 42 МВт на базе единого газогенератора.

Разработка и освоение производства нового двигателя нацелены на обеспечение независимости отечественного ТЭК от поставок зарубежного оборудования и запасных частей.

Соглашение о намерениях о разработке для «Газпрома» нового высокоэффективного газотурбинного двигателя мощностью 25 МВт было подписано между ОДК и «Газпромом» в июне 2019 года. Планируется, что при сопоставимой мощности АЛ-41СТ-25 будет обладать большим КПД, чем его аналоги (прогнозируемая мощность изделия – 39,1% с поэтапным доведением до 40%). В настоящее время ОКБ имени А. Люльки – филиал ОДК-УМПО завершает разработку конструкторской документации, ведется подготовка производства в ОДК-УМПО.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АЛ-31СТ
Компании
ОДК УК
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