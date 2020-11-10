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Российская газета

Подлодку "Хабаровск" спустят на воду уже в 2021 году

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Беспилотные подводные аппараты "Посейдон" способны погружаться на глубину до километра и двигаться со скоростью до 200 км/ч.
Беспилотные подводные аппараты "Посейдон" способны погружаться на глубину до километра и двигаться со скоростью до 200 км/ч.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Атомная подводная лодка специального назначения "Хабаровск", которая способна нести стратегические беспилотники "Посейдон", будет спущена на воду уже в первой половине 2021 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Подлодка проекта 09851 "Хабаровск" является одним из самых засекреченных проектов ВМФ России. Этот стратегический подводный крейсер, по данным экспертов, является головным из серии специализированных субмарин, которые способны нести на борту до шести беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом.

Как сообщает информагентство, вывод "Хабаровска" из эллинга завода "Севмаш" запланирован на весну - лето будущего года. Затем начнутся заводские ходовые испытания.

В России уже есть одна подлодка, способная нести на борту "Посейдоны" - АПЛ "Белгород".

Она была заложена в 1992 году как атомный подводный крейсер-ракетоносец класса "Антей". В 2012 году было принято решение о достройке "Белгорода" по специальному проекту. После усовершенствований и достройки эта подлодка стала самой длинной в мире.

В 2019 году она была спущена на воду для проведения заключительных испытаний. Ожидается, что уже в конце текущего года подлодка будет принята на вооружение ВМФ России.

Эксперты считают, что на "Белгороде" будут проводить испытания "Посейдонов". Основным же носителем этих подводных ядерных дронов, или, как их окрестили на Западе, "торпед Судного дня", станет "Хабаровск".

В отличие от "Белгорода" АПЛ "Хабаровск" создавалась, что называется, с нуля. Подлодка была заложена на "Севмаше" в 2014 году.

По данным из открытых источников, водоизмещение "Хабаровска" составляет около 10 тысяч тонн.

Она может развивать скорость до 32 узлов, погружаться на глубину до 500 метров и находиться под водой в автономном режиме до 120 суток. Экипаж подлодки - не менее 100 человек. Не исключено, что для защиты на подлодке будут установлены несколько обычных торпедных аппаратов.

В западных СМИ уже говорят, что "Хабаровск", вооруженный беспилотными подводными аппаратами "Посейдон", может революционным образом изменить тактику ведения боевых действий на море. И ответить на эти новации странам США и НАТО пока нечем.

Опасения наших западных партнеров понятны. "Посейдон" - это подводный аппарат с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность хода.

Под прицел "морского владыки" могут попасть и береговые укрепления, и авианосные ударные группы кораблей.


Александр Степанов

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